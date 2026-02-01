2月1日、東京競馬場で行われたG3・根岸ステークス（ダ1400m）は、横山和生騎乗の6番人気、ロードフォンスが重賞2勝目をマークした。このレースの1着馬にはフェブラリーステークス（2月22日・東京・G1・ダ1600m）への優先出走権が与えられる。根岸S、勝利ジョッキーコメント1着ロードフォンス横山和生騎手「去年地方重賞も一緒に勝たせていただいて、馬の力があるのはずっと知っていましたが、なかなか思うようにいかないところ