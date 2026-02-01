2月1日、京都競馬場で行われたG3・シルクロードステークス（芝1200m）は、太宰啓介騎乗の16番人気、フィオライアが波乱を演出した。土曜小倉では5800万円を超える3連単が飛び出し、日曜のWIN5はキャリーオーバーと、全体的に大荒れの週末となった。シルクロードS、勝利ジョッキーコメント1着フィオライア太宰啓介騎手「一歩目が遅れ気味だったのですが、二の脚が速かったですし、行ってから楽なペースで外が来てくれていい感じ