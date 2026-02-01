2月1日に行われたWIN5は的中0票でキャリーオーバーとなり、5億3990万5240円は来週へ持ち越しとなった。東京競馬場で行われた根岸ステークスは6番人気のロードフォンスが快勝。京都競馬場で行われたシルクロードSでは16番人気のフィオライアが波乱を演出してキャリーオーバーの大きな要因を作った。【シルクロードS】16番人気フィオライアが逃げ切って大波乱根岸Sで残りは8票だったが…1レース目京都10R八坂Sメイショウゲキリン