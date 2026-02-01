2/2（月）〜2/8（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。💼 牡羊座：5日（木）は「仕事のイメージが広がる」牡羊座のあなたは、仕事運が⚪︎。5日（木）は、お仕事のイメージが次々と広がりそうな予感です。目的にあわせて合理化することよりも、わくわくできることを優