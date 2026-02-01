２１日、中国科学院物理研究所の実験室で、強誘電体薄膜の堆積実験を行う研究者。（北京＝新華社記者／金立旺）【新華社北京2月1日】中国科学院物理研究所（北京市）の研究チームがこのほど、蛍石構造の強誘電体材料の中に1次元の電荷を帯びたドメイン（領域）壁を発見した。厚さと幅はいずれも髪の毛の太さの数十万分の1で、超高密度デバイスを開発する上での科学的基礎になるという。極小の機能構造によるデバイス記憶密度の