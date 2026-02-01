実業家でタレントの福岡みなみが1月29日、都内で自身が設立したライバー事務所『likeme』の新体制発表会を行った。【写真】笑顔で事業展開発表会で話す福岡みなみ福岡が2022年に設立したライバー事務所「like me」を中心にライブマネジメント事業を展開するSpicaは、同日付で東証グロース市場のAViCの子会社となった。トップライバーとしても活躍する福岡のノウハウを武器に、同社は急成長。今回のM＆Aによって、上場企業