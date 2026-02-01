俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）に徳川家康役で出演中の松下洸平がコメントを寄せた。【写真多数】豪華キャスト38人！仲野太賀、吉岡里帆、浜辺美波、小栗旬、竹中直人ら…【徳川家康について】僕は歴史上の徳川家康に対して、どこかニヒルで腹の底が見えない人物というイメージを抱いていました。「豊臣兄弟！」の家康にもその要素はあるのですが、ユーモラスでチャ