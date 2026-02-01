タルト専門店「キル フェ ボン」から、バレンタインシーズンに心ときめくショコラフェアが登場します。2026年2月9日(月)から開催される「Strawberry meets Chocolate」は、10年ぶりの開催となる特別なフェア。みずみずしいイチゴと、まろやかなチョコレートを主役に、素材の魅力を最大限に引き出したタルトがそろいます。大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にも選びたくなる、とっておきの味わいです♪ 10年ぶり