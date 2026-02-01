俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は1日、第5回が放送された。「光る君へ」以来2年ぶり2回目の大河出演を果たし、徳川家康役に挑む俳優の松下洸平（38）からコメントも到着。「桶狭間の戦い」（1560年・永禄3年）で着用した金陀美具足に「大河ドラマでは『どうする家康』（2023年）の松本潤さん以来になりますが、有名な金ピカの甲冑を着られるのも凄くうれしいです」と喜びを明か