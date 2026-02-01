俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の来週8日の放送は、第51回衆院選の開票速報のため休止となる。1日、番組公式サイトなどで発表された。予定されていた第6話「兄弟の絆」は1週飛んで15日にオンエアされる。大河ドラマがその年のスタートを切ったばかりの序盤の2月に放送休止となるのは、1996年「秀吉」以降30年間で初。極めて異例の事態となった。「2月8日（日）総合夜8時は『衆