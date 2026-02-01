Q. ダイエット中です。中華料理店でも太りにくいおすすめメニューは何でしょうか？Q. 「ダイエット中ですが、同僚と中華料理店に行くことになりました。なるべく太らないようにしたいのですが、どのようなメニューを選ぶのがおすすめでしょうか？ 反対に、避けたほうがいいメニューもあれば知りたいです」A. 蒸し物や点心などの油を使わないメニューがおすすめですダイエット中の中華料理店での食事でおすすめなのは、満足感があっ