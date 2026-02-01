2026年2月のあなたの運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、12星座占いをお届けします。【2026年2月の運勢】おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）自分軸で再起動をかける【2026年2月の運勢】おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）扉を開いて新しい世界へ【2026年2月の運勢】ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）押し引きを丁寧に場と流れを読んで【2026年2月の運勢】かに座（6月22日〜7月22日生まれ）イメトレが大