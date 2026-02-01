『PLAY FREE. WIN HARD.』をチームスローガンに掲げたロッテは1日、都城と石垣島に分かれてキャンプがスタートした。今年からチーム強化を目的に一軍のキャンプ地が都城、二軍が石垣島に変更。都城で初めて一軍春季キャンプ初日を迎えたこの日は、4500人のマリーンズファンが集まり、天気も晴れと絶好のキャンプ日和になった。ブルペンでは石川柊太が一番乗りで姿を見せ、小野郁、坂本光士郎、高野脩汰、小島和哉、宮崎颯、