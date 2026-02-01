◆別府大分毎日マラソン（1日、大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム、42・195キロ）＝スタート時の気象条件は晴れ、気温10度、湿度44％、北北西の風2・7メートル福谷颯太（黒崎播磨）が2時間7分11秒で4位に入り、MGC出場権を獲得した。37キロ過ぎで吉田祐也（GMOインターネットグループ）、黒田朝日（青山学院大）に離されたが、3度目のマラソンで自己ベストを3分以上更新。「ある程度の記録とMGCを達成できて