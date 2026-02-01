お笑い芸人・有吉弘行（51）が、2月1日放送のJFN『有吉弘行のSUNDAYNIGHT DREAMER』（毎週日曜後8：00）に出演し、第2子誕生を明らかにした。【写真】「ひぇ〜有吉さんが抱っこ〜」有吉弘行が公開した“家族写真”冒頭のトークで「ケンコバさんも結婚されたということで…」と50代でパパになる芸人が増えているという話題に。有吉は「かく言う私も第2子が生まれてしまいましてね。51で2児の父になるという」と突然打ち明け