バスケタレントとして人気の高倉菫（24）が1日までにインスタグラムを更新し、水着カットを公開している。発売中の「週刊SPA!」で表紙を飾っていることを報告。これに合わせてセクシーなビキニ写真を投稿している。白地の三角ビキニで小さく花柄があしらわれている。自撮り写真のようなアングルで、美しいバストのラインが印象的。もう1枚の写真はニットから胸の谷間がチラリとのぞくカット。ファンやフォロワーからは「可愛いし、