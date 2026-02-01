秋元康氏が総合プロデュースする16人組ガールズグループ「Rain Tree（レインツリー）」が1日、都内で「Rain Tree 1st Anniversary Concert」を開催した。同グループは、23年に行われ、姉グループにあたる「WHITE SCORPION」を生み出したオーディション「IDOL 3．0 PROJECT」最終審査の落選者で結成し、「FINALIST」としての活動を経て、2025年1月29日にデビューした。メジャーデビュー曲「ILU」を16人で歌唱して幕開け。新野楓果（