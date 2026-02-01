女優の宮沢りえ（５２）が、１日放送の「祝！徹子の部屋５０周年超豪華！芸能界総出でお祝いＳＰ」（テレビ朝日系）に出演。家族のことを語った。宮沢の娘は１６歳で、黒柳徹子に「あなたが活躍し始めたころに近づいてきてる」と言われると、宮沢は「いやぁ、もう信じられない」と反応を見せた。娘は「映画とかドラマが大好き」という。１９８８年に宮沢が主演した映画「僕らの７日間戦争」を「娘が１５歳になった時に