巨人は１日、宮崎春季キャンプで臨時コーチを務める球団ＯＢの松井秀喜氏（５１＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）の就任期間を発表。２月１０日から１２日の３日間に決まった。松井氏はキャンプで臨時コーチを務めるのは２年ぶり５度目。過去には岡本（ブルージェイズ）ら有望若手選手への指導を行い、才能開花への一助となった実績もある。また、その後に同地で行われる侍ジャパンの合宿も訪問する予定だ。同氏の臨時コ