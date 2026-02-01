衆院選（８日投開票）は１日、選挙戦の折り返しを迎え、与野党の党首らは全国の接戦区などを飛び回って支援を訴えた。各党とも後半戦に向け、戦略的に有権者への浸透を図る構えだ。高市首相（自民党総裁）は同日、愛知、岐阜両県に入り、５か所で演説した。２０２４年衆院選では、自民は愛知県の１６小選挙区で３勝に終わっており、首相は同県一宮市での街頭演説で「成長分野への官民投資をする。日本の経済を強くしていく」と