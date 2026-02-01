アルビレックス新潟は1月31日、入江徹前監督がスクールマスターに就任することを発表した。入江氏は過去に新潟U-18の監督やトップチームヘッドコーチなどを担当し、昨年途中にトップチームの監督に就任。チームはJ2降格となり、退任が発表されていた。新潟は年少世代からスクールを開校しており、サッカーの普及や将来の日本サッカーを支える選手の育成を目的としている。公式Xを通じて「クラブ、新潟を愛し、多くの選手を育