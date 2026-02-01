高知ユナイテッドSCは1日、DF小林大智がキャプテンを担当することを発表した。小林は2023年から高知に在籍し、昨季はJ3で20試合1得点だった。副キャプテンはMF高野裕維、MF上月翔聖、MF三門雄大の3選手が担当する。