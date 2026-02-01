道南の大沼国定公園内にある【函館大沼プリンスホテル】では、朝夕ともにさまざまな北海道グルメを楽しめるブッフェを用意しています。サーモンやイクラ、カニやイカ刺しなどの海鮮はもちろん、ステーキやカニ汁、ご当地瓶牛乳など多彩な味を用意。北国の味を満喫しました。｜夕食はメイン料理を選ぶハーフブッフェホテルの夕食は、コース料理やアラカルトをそろえた「メインダイニングルーム」と、さまざまな味を楽しめる「ブッフ