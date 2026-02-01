【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMが「Perfect Night」でSpotify5億回ストリーミング突破を達成した。 ■5億回再生突破はこれで2曲目で、通算16曲が億超えの大人気！ 1月30日にLE SSERAFIMの初の英語デジタルシングル「Perfect Night」が、Spotifyで5億15万198回再生され、グループ通算2曲目のストリーミング再生5億回以上を記録した。昨年2月にストーミング再生4億回を突破してから