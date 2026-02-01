これまで使っていたファンデーションが「急に合わなくなった」と感じていませんか？テカリや乾燥、くすみ、ヨレなどが重なり、「ちゃんと塗っているのに疲れて見える」状態になりやすいのが大人肌の難しいところ。そこで今回は、ライターが実際に使ってみて仕上がりと快適さのバランスに納得できた、大人世代に取り入れやすい名品ファンデーションを３つ厳選して紹介します。テカリも乾燥崩れも防ぐ、軽やか密着リキッドケイトから