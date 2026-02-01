巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が1日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。キャンプイン当日の放送とあって、巨人ナインに呼びかける場面があった。今年1月4日の初回放送から早くも5回目。この日はキャンプイン当日の2月1日放送とあって、早々にキャンプの話になった。2月1日、現役選手