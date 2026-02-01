JR東海は1日、岐阜県瑞浪市大湫町のリニア中央新幹線トンネル工事現場付近で井戸の水位が低下した問題で、住民向けに説明会を開き、地表面が低下し稲の発育不良が確認された水田について、補償の一環として修繕すると説明した。