【ＥＳＦＯＲＳＯＦＣ―ＦＣ明浜】後半、２点目のＰＫを決めて喜ぶＥＳＦＯＲＳＯＦＣのＭＦ冨川（右）＝横須賀市はまゆう公園日産カップ争奪第５２回神奈川県少年少女サッカー選手権（県サッカー協会、神奈川新聞社主催、日産自動車特別協賛、日産神奈川グループ、Ｆ・マリノススポーツクラブ協賛）中央大会は１日、横須賀市はまゆう公園などで開幕し、低学年の部の１、２回戦が行われ、ベスト８が決まった。ＥＳＦＯＲＣＯＦ