男性は本命の女性ができると、相手の女性を振り向かせようとアピール行動が増えていくもの。そこで今回は、そんな男性が本命女性にする「無意識行動」を紹介します。好きな女性の視界に入るように行動する男性は本命の女性に対して、自分自身の存在をアピールしようとするもの。そのため、本能的にできるだけ本命女性の視界に入ろうとするでしょう。そして、女性に自分の存在を気付いてもらえるように視線を送ってきたりもします。