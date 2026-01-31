「彼との仲は順調」と思っていても、いきなり彼の方から別れを切り出されてしまうことも。彼は何が気に入らなかったのでしょうか？そこで今回は、男性が別れを意識する「女性の態度」を紹介します。自分の話をきちんと聞いてくれないから会話をすると、いつも自分の話しかしない女性に、だんだん嫌気を刺してくる男性は少なくありません。いつも笑顔で彼女の話を聞いている男性も、多少なりとも「自分の話を聞いてほしい」と思って