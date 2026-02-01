歌舞伎俳優の片岡仁左衛門が１日、歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（２６日千秋楽）昼の部「弥栄芝居賑猿若座芝居前」に出演した。江戸の芝居町、猿若町。連日大勢の見物客が押し寄せて賑やかな江戸三座の筆頭「猿若座」が舞台。芝居茶屋の女将お浩（中村扇雀）、猿若町の名主幸吉（中村芝翫）と女房お栄（中村福助）が「猿若祭５０年」を喜び、座元を呼ぶ。猿若座の座元（中村勘九郎）と座元女房（中村七之助）が猿若座から