ばんえい競馬の女王決定戦「第３６回ヒロインズＣ・ＢＧ１」は２月１日、帯広競馬場で４歳以上の牝馬１０頭が出走。第２障害を３番手で下りたサクラヒメ（牝８・今井茂雅厩舎）が直線で手綱を持ったまま抜け出し、圧倒的１番人気に応えて連覇を達成した。ばんえい競馬の女性騎手として、初の重賞制覇を成し遂げた今井千尋騎手は「周りは気にせず、サクラヒメに合わせて息が入るよう運んで、ヒメが前に出たいタイミングに合わせ