【モデルプレス＝2026/02/01】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のS.COUPSとMINGYUによるスペシャルユニット・CxMのポップアップストア『CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in JAPAN POP-UP STORE』が、1月31日よりオープンした。【写真】SEVENTEENメンバー、レジェンドアーティストと2ショット◆SEVENTEEN・CxMのポップアップストアオープン1月31日・2月1日に行われる愛知・IGアリーナ公演、2月5日〜6日に千葉・幕張メッセ公