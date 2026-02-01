STARGLOWが、自身のデビューショーケース公演＜Wish upon a star＞を1月31日(土)、2月1日(日)の2日間にわたり開催した。◆ライブ写真本公演は横浜BUNTAIにて2日間で計3公演で行われ、オリコン週間シングルランキング(2/2付) 1位・Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート”Top Singles Sales”(1/28公開) 1位を記録したデビュー曲「Star Wish」をはじめ、全15曲を披露。STARGLOWの世界観と高いパフォーマンス力を余すこと