巨人の新外国人フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が１日、春季キャンプ初日を迎え、キャッチボールやランニングなどで体を動かした。１５０キロ前後の直球と、制球力抜群の変化球が持ち味の先発候補は、「楽しんでやっています。アメリカの時よりは内容は多いけど、楽しんでいます」と声を弾ませた。宮崎は風が強く少し寒かったが「汗っかきだから、暑いと汗をかくのでかまわない！」とにっこり。ブルペンに