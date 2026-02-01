【モデルプレス＝2026/02/01】女優の齊藤京子が23日、都内で開催された映画『恋愛裁判』（1月23日公開）舞台あいさつに、共演の仲村悠菜、小川未祐、唐田えりか、津田健次郎、深田晃司監督と共に出席。自身のマイルールを明かした。【写真】28歳元日向坂46、一夜限りのアイドル姿◆齊藤京子、アイドルは「本当に天職」本作は「元アイドルの女性に賠償命令」が言い渡された実際の裁判に着想を経て、日本独自のアイドル文化と暗黙の