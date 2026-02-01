muqueが4月15日(水)に2ndフルアルバム『GLHF』（読み：グッドラックハブファン）をリリースする。これに伴い、3月から予定されていた全国ツアーも正式タイトルが決定し。5都市のアジアツアーも追加した＜muque LIVE TOUR 2026 “GLHF”＞となったことが発表された。今作のアルバムタイトル「GLHF」は、“Good Luck, Have Fun”（グッドラック・ハブ・ファン）の略で、ゲーム開始前などに相手へエールを送る際に使われるスラング。