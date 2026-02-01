共働き家庭にとって、毎日の食事作りは大きな課題ですよね。パートナーからの何気ない気遣いの言葉に救われることもあれば、逆にモヤっとしてしまうこともあるようです。今回は、筆者の友人夫婦のエピソードをご紹介します。 共働き夫婦の繁忙期 わが家は共働きの正社員夫婦です。年に数回、お互いの繁忙期が重なると、日々の暮らしを回すだけで精一杯の状態になります。 本当は毎日手料理を作って並べたい