◆新日本プロレス「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（１日、後楽園ホール）新日本プロレスは１日、後楽園ホールで「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。第５試合の８人タッグマッチでＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロンがマスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通と組んで「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ディック東郷、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮と対戦した。１月いっぱいでリーダーのＥ