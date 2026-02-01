アントワープ綱島悠斗が移籍後20試合目で初ゴールを決めたベルギー1部アントワープのDF綱島悠斗は、移籍後20試合目の出場で初ゴールを挙げた。本職の守備でも相手を寄せ付けず、好守に圧倒的なパフォーマンスを示した。綱島は3バックの一角として3試合連続の先発出場を果たした。2点リードで迎えた後半4分、セットプレーからの二次攻撃でゴール前に攻め上がっていた綱島は、味方からの折り返しを冷静にゴールへと押し込んだ。