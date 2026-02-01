侍ジャパンに選出され、3月のWBCに初出場する日本ハム・北山亘基が沖縄・名護のキャンプで初日からブルペン入りした。直球、変化球を交えて35球。配球の幅を広げるため、右打者への内角直球の精度を上げることをテーマに全力で腕を振り「かなり収穫があった。いい確認ができた」と満足げに話した。プロ4年目の昨季は9勝を挙げ、自身初の規定投球回にも到達。リーグ2位の防御率1・63と好成績を残した。WBCでの活躍が、さらな