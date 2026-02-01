東京・上野の路上と羽田空港の駐車場で香港に運ぶ予定の現金が相次いで狙われた強盗事件で、羽田で襲われた４人のうち、両替商の３０歳代男性が昨年１１月、東京都中央区の路上で車上荒らしの被害に遭い、約９５００万円相当の外貨を盗まれていたことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は、現金を運搬する情報が漏れて狙われた可能性があるとみて関連を調べる。捜査関係者によると、昨年１１月２０日夜、中央区築地の路上