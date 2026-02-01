テレビ朝日系「祝！徹子の部屋５０周年超豪華！芸能界総出でお祝いＳＰ」が１日、放送され、明石家さんま、笑福亭鶴瓶、浅田真央さん・舞さん姉妹らがゲスト出演した。女優・宮沢りえ（５２）が美しい紫の着物で登場すると、黒柳徹子は思わず「まぁお綺麗な方が！」。その後、宮沢が近づいてくると、「まぁあんまり綺麗で、どなたか一瞬分からないぐらいだったわ」と見とれるように驚いた。１９９２年、当時１９歳だった宮