＜GoodsPress Web編集部員が買ってみた！使ってみた！＞ユニクロといえば洋服、というイメージですが、最近はバッグの完成度がやたら高くて、気づけば「え、これユニクロなの？」と思う場面が増えました。一方で、靴に関してはどうでしょう。街を歩いていると、ナイキやニューバランスあたりの着用率が高く、「ユニクロの靴、良いらしいよ」という声は、正直あまり聞こえてきません。実は僕自身も、「靴はちゃんとしたブランドで買