アヤックスは、NECに所属する日本代表MF佐野航大の獲得に関心を示しているようだ。1日、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が報じた。現在22歳の佐野は、2023年夏にファジアーノ岡山からNECに完全移籍を果たした。ここまでクラブ通算81試合出場12ゴール9アシストを記録しており、1月31日に行われたエールディヴィジ第21節AZ戦では1ゴール1アシストの活躍を披露。チームの絶対的な主力選手として躍