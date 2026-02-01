イングランド代表FWアイバン・トニーが、英紙『Mirror』のインタビューに対応。サウジアラビアリーグのレベルについて語った。現在29歳のトニーは、2024年夏に母国プレミアリーグのブレントフォードを離れ、サウジの強豪アル・アハリに加入。すると、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）に次いで、リーグ２位の23得点をマークした。２年目の今季もコンスタントにネットを揺らしており、ここまで18得