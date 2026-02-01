2026年2月のやぎ座（山羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、やぎ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）スローライフのススメのんびりやっていく・全体運守護星・土星が動いて、人生に深みと厚みが備わっていきます。量よりも質を心掛けて、物事にじっくりと取り組んでいきましょう。何事も時間をかけると、よい評価につながっていくため、納得のいくまで手を入れ