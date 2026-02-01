2026年2月のみずがめ座（水瓶座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、みずがめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）スタートの気運“通い”にツキが・全体運意欲、行動力が高まって、新しいことにチャレンジできるでしょう。成功のポイントは、継続です。ワンデーレッスンなど、単発の習い事やイベントではなく、繰り返し足を運べる場所を求めていきましょう。スク