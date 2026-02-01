2026年2月のてんびん座（天秤座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、てんびん座の全体運、社交運、恋愛運を占います。てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）進化と変化一歩前へ・全体運自信が湧いてくるでしょう。なんだかうまくやれる、そんな不思議な感覚に満たされそう。新しいことに挑戦してみて。例えば、習ったことを披露する、作品を売りに行くなど、これが自分というアピールをしていくのです。