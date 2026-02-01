2026年2月のいて座（射手座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、いて座の全体運、社交運、恋愛運を占います。いて座（11月23日〜12月21日生まれ）トライ＆エラーいろいろチャレンジ！・全体運ポジティブ＆パワフルに頑張れそう。パッとひらめいたことを行動に移せるため、あなたの世界が大きく広がっていくでしょう。半ば、思い付きや勢い頼りのため、やってみたら、思っていたのとはちょっと違ったという